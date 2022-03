Morciano, lo 'Sciroppo di teatro' porta in scena 'L'albero delle Storie'

Eventi

Morciano di Romagna

| 11:27 - 31 Marzo 2022

Una scena dallo spettacolo.

Bambine e bambini a teatro con la ricetta del pediatra: è questa la sperimentazione che si svolge in 22 Comuni dell'Emilia Romagna, tra cui il l'Auditorium della Fiera di Morciano di Romagna, grazie al progetto "Sciroppo di teatro. Un progetto per bambine, bambini e famiglie" di ATER Fondazione. Il meccanismo è semplice: i pediatri e le farmacie che espongono la locandina "Sciroppo di teatro", possono fornire direttamente ai bambini e alle bambine dai 3 agli 8 anni lo "sciroppo di teatro", "medicina eccezionale per potersi emozionare". Lo sciroppo è in realtà un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, nel quale è inserito anche un bugiardino che contiene le indicazioni per la somministrazione e l'assunzione di questa straordinaria medicina. Nel libretto ci sono 3 ricette, ognuna delle quali corrisponde ad un biglietto, al prezzo di 2 euro, per ogni bambino e bambina e per ciascun accompagnatore, che potranno assistere in questo modo alla stagione di 3 spettacoli di Teatro per le famiglie.



A Morciano di Romagna la stagione di "Sciroppo di teatro" prosegue all'Auditorium della Fiera domenica 3 aprile alle ore 16.30 con lo spettacolo L'albero delle storie, della compagnia Nove Teatro.

Che cosa serve per raccontare una storia? Servono persone, qualcuno che ascolti e qualcuno che racconti. Serve una storia.

Gli alberi sono archivi viventi della natura, conservano nei loro anelli la storia del mondo, dei cambiamenti, del clima, delle malattie. Incisi sulle loro cortecce segni tracciati dagli uomini e dal tempo, nomi e date, simboli, parole. Un albero è testimone della Grande Storia e delle piccole storie degli uomini, di chi si ferma a prendere il fresco sotto le sue foglie come degli eserciti in battaglia passati a passo di marcia e rullo di tamburi. Un albero canta il silenzio della natura, ripete, con il muoversi della propria fronda, le impercettibili parole che il vento porta. Parole che vengono da lontano, da un tempo che fu verso un tempo che sarà.

L'Albero delle Storie è tutto questo e qualcosa di più, è l'albero della fantasia e del possibile, delle magie che accadono solo nei sogni, delle storie che da sempre gli uomini inventano per spiegare la realtà intorno, per trasmettere saperi e visione del mondo. Le storie che vengono raccontate sono storie che parlano di coraggio e di resistenza, di avventura e di giustizia, di sogni che si possono realizzare e di sogni già divenuti realtà. Sono le storie di cui questo albero molto speciale ha conservato memoria.

L'Albero delle Storie è uno spettacolo di narrazione: il pubblico sarà accompagnato, di racconto in racconto, alla scoperta di personaggi fiabeschi, di eroi sconosciuti, di misteri, di segreti e di avventure, attraversando scenari, ambientazioni, epoche, stili e generi, in un meraviglioso e fantastico viaggio.