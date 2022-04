I vantaggi della recinzione elettrica

Attualità

Nazionale

| 08:04 - 06 Aprile 2022

Un recinto elettrico.

Costruire una recinzione elettrica può rilevarsi molto vantaggioso, soprattutto per chi vuole proteggere i propri campi dall’eventuale invasione di animali selvatici, che possono distruggere il raccolto e il terreno (smuovendo le varie zolle nel caso in cui si tratti di cinghiali), ma anche per insegnare al proprio bestiame a non oltrepassare il recinto.



Normalmente, per costruire una recinzione è sempre bene acquistare fili e cavi elettrici, almeno un elettrificatore, e degli isolatori per recinto elettrico per pali di legno. Questi sono gli elementi imprescindibili che non possono mancare, e che distinguono un recinto normale da uno elettrico.



Perchè è vantaggioso costruire un recinto elettrico



Volendoli riassumere, vediamo quali sono i vantaggi principali nel costruire una recinzione elettrica.



Versatilità. I recinti elettrici possono essere mobili o fissi, ed inoltre possono variare di dimensione in base al tipo di animali che andranno ad ospitare o alla lunghezza e alla larghezza del terreno che si intende “isolare”. Gli elementi che lo compongono sono leggeri, e possono essere trasportati con facilità e senza alcun problema.



Economica. Investendo una spesa minima, è possibile costruire il proprio recinto elettrico, riuscendo a garantire la sicurezza e la protezione dei propri campi e del proprio bestiame.



Poca manutenzione. La cura richiesta è davvero minima, e si basa soprattutto nel cercar di mantenere puliti e asciutti batteria e caricabatterie, nel verificare che la messa a terra continui ad essere funzionante, e che quindi il paletto di zinco sia inserito a 50 cm nel terreno, e che infine non vi sia una dispersione di elettricità lungo i fili.



Resistente nel tempo. Scegliere di costruire il recinto con dei materiali di qualità, consente una lunga durata nel tempo: parliamo addirittura di 25 anni. Non si tratta di un fattore di poco conto, soprattutto considerando la lunga esposizione ai raggi solari, pioggia e vento, ma anche gli eventuali urti che possono essere provocati dagli animali (ovviamente quelli di grandi dimensioni come cavalli o bovini).





Accorgimenti da seguire





Quando si decide di costruire una recensione elettrica è importante tener conto di diversi fattori tra cui:

nel caso in cui il recinto sia destinato agli animali, è bene osservarli nei primi giorni per tener d’occhio i loro comportamenti, in modo da prevenire atteggiamenti che possano ferirli;

utilizzare materiali di qualità che garantiscono il funzionamento e la durata nel tempo;

seguire quanto disposto dalla normativa Europea A12 sulle recinzioni in cui sono indicate le caratteristiche tecniche;

evitare la possibilità di restare impigliati. L’utilizzo del filo spinato è assolutamente vietato;

non tenere prodotti altamente infiammabili vicino alla recensione (per la stessa ragione evitare di costruirla vicino ad un fienile);

mantenere una distanza di 2,5 metri nel caso in cui si decida di costruire due recinzioni (che devono essere alimentate con due elettrificatori differenti).



