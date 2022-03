A fuoco capannone smaltimento rifiuti a Sogliano, Vigili del Fuoco anche da Rimini

Cronaca

Sogliano al Rubicone

| 10:49 - 31 Marzo 2022

Il capannone a fuoco.

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del fuoco, impegnati con diverse squadre, per l’incendio in un capannone adibito a stoccaggio di rifiuti nel comune di Sogliano al Rubicone in località Ginestreto. Rinforzi anche dal comando di Rimini, Forì, Cesena, Cesenatico e Savignano. Il rogo si è originato intorno all'1.40. Le fiamme hanno interessato l’intero edificio di circa 1.200 metri quadrati. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Presenti anche i tecnici dell'Arpae e i Carabinieri di Cesenatico per i controlli del caso.