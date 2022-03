Nuovo lungomare a Rimini Nord, le criticità segnalate dai cittadini

Attualità

Rimini

| 10:05 - 31 Marzo 2022

I promotori dell'incontro.

Traffico, viabilità, parcheggi e tanto altro. Il Circolo Avanti Social di Rimini Nord ha incontrato alcuni residenti a Viserbella, raccogliendo le richieste e le criticità presentate dai cittadini.

“Il recente intervento di riqualificazione eseguito su Viale Porto Palos, teso a migliorare la fruizione estiva per i turisti” si legge nella nota stampa del Circolo “sebbene realizzato con qualità di finiture e con un piacevole impatto visivo, mostra alcune problematiche d’impostazione che preoccupano i cittadini. In primo luogo la scelta di ribaltare il senso di marcia, in direzione Rimini, ha cancellato un flusso vitale, per gli otto mesi “invernali”, per l’economia commerciale e di servizio (negozi, farmacia, banca, ecc..). In secondo luogo la scelta delle piste dedicate a raso (veicolare, ciclabile e pedonale) se già nel periodo estivo è a rischio incidenti, durante l’inverno il transito continuo di mezzi più o meno larghi determina, il più delle volte, che i camion girano sulla pista ciclabile, le bici sui marciapiedi e quei pochi pedoni sulla strada. Un altro tema, altrettanto preoccupante, è la mancanza di parcheggi, in ogni stagione. E’ emersa la proposta di alcuni di interessarsi per poter utilizzare parte di quelle aree ancora libere comprese fra il lungomare e la ferrovia. Per ultimo, sono state evidenziate difficoltà di inserimento sulla Via Domeniconi-Caprara dove i veicoli per immettersi rischiano spesso di occupare quasi tutta la carreggiata. Come pure è emerso che per entrare sul lungomare sono state scelte strade molto strette, come per esempio Via Marchetti, piena di buche e con sosta su di un lato, o troppo decentrate come Via Proteo.”