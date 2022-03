Parcheggio selvaggio in una zona trafficata a Rimini. La segnalazione

Attualità

Rimini

| 09:26 - 31 Marzo 2022

La foto inviata dal nostro lettore.

Auto parcheggiate dove non si dovrebbe, mezzi da cantiere che sostano per operazioni di carico/scarico, una ciclabile interrotta e pedoni, scolari in particolare, che faticano ad attraversare la strada. La segnalazione è arrivata da un nostro lettore al numero whatsapp 347 8809485. La zona in questione si trova a Rimini. Scrive il nostro lettore "Buongiorno, siamo in prossimità dell'intersezione fra la via Bagli e l'Emilia. In questo punto ci sono auto, questa in particolare, continuamente parcheggiate sulle righe zebrate. I bambini che si recano a scuola o ne fanno ritorno, sono costretti a spostarsi sulla carreggiata col grave rischio di essere investiti in un punto in cui fra l'altro la via si stringe. Alla stessa altezza si interrompe una pista ciclopedonale, frequentemente percorsa anche da auto che, giunte all'altezza di via Don Berardi, attraversano via Emilia per andare in direzione Fiera. Senza parlare degli autotreni e furgoni che la occupano per caricare e scaricare le attrezzature edili del magazzino/cantiere adiacente. Un paletto che delimitava la ciclopedonale è stato rimosso e giace a terra da oltre un anno. Sarebbe opportuno che chi di dovere valuti con attenzione i rischi di quel punto nevralgico e siano adottati i provvedimenti necessari, prima che ci scappi l'incidente grave e correre, dopo, ai ripari."









Per le vostre segnalazioni whatsapp 347 8809485