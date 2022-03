Il Titano dice addio all'emergenza Covid: "Mantenere alta la guardia"

Attualità

Repubblica San Marino

| 08:51 - 31 Marzo 2022

Anche San Marino si prepara a dire addio allo stato di emergenza covid. Oggi, 31 marzo 2022, è infatti l'ultimo giorno in cui sarà in vigore il provvedimento preso dal Governo per arginare contagi e morti nella più antica Repubblica d'Europa. E così da domani, 1 aprile, si torna verso la normalità. San Marino aveva già detto addio al green pass il 25 marzo scorso. "Dobbiamo tornare in una fase di vita ordinaria – dice il Segretario al Lavoro, Teodoro Lonfernini - ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo vissuto due anni di pandemia". Intanto l'Iss ribadisce il persistere dell'obbligo di presidio Ffp2 in tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie e il Governo invita a mantenere alta la guardia. "Al momento la situazione appare stabile - rassicura il Segretario - soprattutto grazie all'azzeramento dei ricover in Intensiva". Risultano infatti 309 i casi attivi, a fronte di 35 positivi registrati nelle ultime 24 ore. Calano da 11 a 10 i ricoveri in Isolamento, a quota 299 infine i cittadini seguiti al domicilio.