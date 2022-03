Accoglienza profughi ucraini a Rimini, Rinaldis 'polemiche sterili'

Attualità

| 07:11 - 31 Marzo 2022

Patrizia Rinaldis.

L'accoglienza dei profughi ucraini a Rimini ha visto accendersi gli animi tra associazioni di albergatori. 'Riviera Sicura', che conta gli hotel che per primi si sono mossi nell'ospitare a proprie spese chi fuggiva dalla guerra, ha deciso di querelare la presidente di Aia-Federalberghi Rimini, Patrizia Rinaldis, la quale si era espressa in un'intervista tv su presunti trasporti di persone dai territori in guerra direttamente negli hotel riminesi. "Non ci è andato giù soprattutto che si addossi a noi questa sorta di responsabilità", ovvero "che sembra quasi un disegno creato ad arte, dove noi andavamo a prendere i profughi per poi ottenere dei ristori qui - spiega il presidente di Riviera Sicura Giosuè Salomone all'indomani dell'annuncio della querela -. Nessuno è andato a prendere nessun profugo. Finora nessuno, specie nella fase iniziale, pensava a qualsiasi genere di ristoro".



Rinaldis, dal canto suo, dice di non voler fare "sterili polemiche". "Oggi l'emergenza è dare delle risposte e mettere ordine a quello che, volontariamente o involontariamente, si è creato sul nostro territorio", ovvero "una presenza molto alta di profughi". "In tutta Italia questo non è successo", rileva. La presidente di categoria afferma di essersi sempre raccomandata con tutti gli albergatori di non ospitare profughi senza essere prima passati dai canali ufficiali. "Non accettateli", "chiamate la prefettura o i servizi sociali", avrebbe detto loro Rinaldis. "È un messaggio che do continuamente. Non era rivolto specificatamente a qualcuno", aggiunge. La presidente ribadisce che, "sì", ha notato che a Rimini c'è stato chi è andato a prendere i profughi e li ha portati in riviera. "Ancora prima che fosse dichiarata l'emergenza guerra, ricevevamo telefonate, anche dall'associazione 'Italia per l'Ucraina', che ci informava che sarebbero arrivati numerosi profughi", racconta la numero uno di Federalberghi Rimini.











(Ansa)