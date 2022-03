Calcio Eccellenza, il Russi corsaro a Coriano (0-3): è a -4 dalla leader Fya Riccione

Sport

Coriano

| 00:46 - 31 Marzo 2022

Con una doppietta del bomber evergreen Salomone e una rete di Bezzi il Russi è passato con autorità sul campo del Tropical Coriano per 0-3 accorciando il distacco dalla capolista Fya Riccione a sole quattro lunghezze (43-39). La squadra di Bucci – all’ottava sconfitta e con il peggiore attacco del girone (17 gol) - scivola in quintultima posizione alla pari del Classe (24 punti) e nel prossimo turno sarà di scena allo stadio Nicoletti per la sfida contro la Fya Riccione (il Russi affronterà il Del Duca tra le mura amiche mentre la Savignanese – terza a -5 – sarà di scena in trasferta contro il Cava Ronco).