Calcio Promozione: Gambettola, inizio sprint. Novafeltria battuto 2-1

Sport

Novafeltria

| 22:18 - 30 Marzo 2022



Gambettola - Novafeltria 2-1



GAMBETTOLA: Barducci, Alberighi (34' st Gega), Rigoni (28' st Blasetti), Khayat (16' st Camaj), Marconi, Tassinari, Spadaro (34' st Savini), Gadda, Vukaj (28' st Esposito), Capellini, Tani.

In panchina: Ambrosi, Bianchi.

NOVAFELTRIA: Andreani, Soumahin, Pavani, Crociani (7' st Vivo), Valentini, Cappello, Frihat (20' st Niang, 30' st Rizzo), Baldinini, Radici, Boschetti, Toromani (7' st Mahmutaj).

In panchina: Cappella, Bindi, Kouassi, Ceccaroni, Colonna.

All. Giorgi.



ARBITRO: Mongardi di Lugo

RETI: 12' pt Capellini, 23' pt Spadaro, 33' st Vivo.

AMMONITI: Crociani, Andreani, Baldinini, Tani, Soumahin.

ESPULSO: 35' st Tassinari per doppia ammonizione.

NOTE: angoli 2-2, recupero 1' pt e 5' st.



GAMBETTOLA Uno-due micidiale del Gambettola nei primi ventitre minuti del recupero della 29esima giornata. Discreta reazione del Novafeltria che trova il gol della bandiera con un colpo di testa di Vivo, al terzo gol stagionale. La squadra allenata da Bernacci si porta così a -3 dalla vetta occupata dal Torconca.



CLASSIFICA: Torconca 41, Pietracuta* 39, Gambettola 38, Misano 33, Sampierana 30, Novafeltria 30; Bellaria e Sant'Ermete 28, Due Emme 26; Asar 24, Granata 20, Verucchio 19, Spontricciolo* 17; Gatteo 11.



*Una partita in meno