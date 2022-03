Calcio D: Sammaurese, tonfo in casa: al Macrelli passa il Prato (0-2)

Sport

Rimini

| 18:43 - 30 Marzo 2022

Turno infrasettimanale amaro per la Sammaurese, sconfitta 0-2 al Macrelli dal Prato, capace di sfruttare con cinismo nella ripresa le circostanze maggiormente favorevoli. Match di intensità e corsa dall’inizio, anche se mancano grosse chance da rete per tutto il primo tempo, giocato prevalentemente a centrocampo nonostante le iniziative del tridente Merlonghi-Giannini-Camara e qualche sporadica iniziativa toscana (in particolar modo di Serrotti e l’ex Nicoli).

Dopo l’intervallo la Sammaurese rientra in campo molto decisa, ma Giannini e Merlonghi purtroppo non trovano il bersaglio grosso. Il Prato risponde e inaspettatamente al 58′ passa: Scarponi devia in corner una conclusione di Boganini, dalla bandierina Nicoli trova l’incornata vincente di Ba in area. Finale fisico con la squadra di Protti, ravvivata da alcuni cambi, in avanti in maniera aggressiva alla ricerca del pari. L’opportunità più grossa è di bomber Merlonghi, che di destro lambisce la porta (77′), ma non è giornata e gli ospiti, reggendo bene in retroguardia e raddoppiando dal limite dell’area con il tiro di Boganini (88′), portano a casa bottino pieno.

Il tabellino

Sammaurese (4-3-3): Cheli; Gurini (21’s.t. Masini), Benedetti, Sedioli, Bolognesi (40’s.t. Manara); Scarponi, Gaiola, Sedioli, Rosa (21’s.t. Maltoni); Camara (33’s.t. Sabba), Merlonghi, Giannini. A disp.: Adorni, Gregorio, Migani, Casadio, Asllani. All. Protti.

Prato (3-5-2): Pagnini; Sottili (21’s.t. Muteba), Angeli, Sciannamè; Bajic, Soldani, Ba (45’s.t. Manes), Serrotti (37’s.t. Strechie), Nicoli; Maione (24’s.t. Gissi), Boganini. A disp. Paci, Cestaro, Romiti, Pardera, Tomaselli. All. Favarin.

Arbitro: Arnaut di Padova. Assistenti: Petarlin di Vicenza e Ndoja di Bassano del Grappa.

Reti: 13’s.t. Ba, 43′ Boganini.

Note: cielo coperto. Terreno perfetto. Ammoniti: Serrotti (20’p.t.), Sciannamè (10’s.t.), Sottili (15’s.t.), Benedetti (24’s.t.), Angoli: 5-2. Recupero 1’p.t.; 4’s.t.