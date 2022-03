Rimini Calcio, imbattibilità di Marietta si ferma a 649 minuti

Sport

Rimini

| 17:32 - 30 Marzo 2022

Una parata di Marietta (foto Venturini).

Si ferma a 649 minuti l'imbattibilità del portiere del Rimini Christian Marietta, a causa del gol subito oggi (mercoledì 30 marzo) al 46' della gara dell'Aglianese, valevole per la 30esima giornata del Girone D di Serie D. Il guardiano biancorosso, autore come di consueto di una prestazione sicura, si è inchinato al rigore di Michelotto. Nelle precedenti sei partite Marietta aveva tenuto la porta inviolata: l'ultima rete subita risale alla 23esima giornata, al 26' minuto, in Rimini - Forlì 4-1. Come riporta lo "statistico" biancorosso Cristiano Cerbara, Marietta si posiziona quarto nella graduatoria delle imbattibilità dei portieri del Rimini, superando Alessandro Misefori (quinto con 636 minuti). Sul podio rimangono Fabio Fabbri (669 minuti), Ernesto Sclocchini (693) e Fabio Finucci (913).