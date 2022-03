Calcio D, il Cattolica stende il Levico Terme (1-0): gol di Padulano su rigore

Sport

Cattolica

| 17:30 - 30 Marzo 2022

Senza De Vito, D'Angelo (squalificati) e Carnicelli (infortunato), il Cattolica al Calbi stende il Levico Terme (privo del suo bomber Sinani) di misura per 1-0. i giallorossi sono quart'ultimi a -5 dal'Este con cui ora sarebbe ai playout. La salvza diretta è a otto lunghezze.

Nel primo tempo dopo alcune occasioni da rete non sfruttate dalla squadra di casa di cui una clamorosa con Rabbeni a tu per tu col portiere, al 34' ecco la rete di Padulano su rigore per fallo in area su Sakaj. Al 44' annullato il 2-0 per fuorigioco di Pipoli su cross dalla destra di Sakaj tra le vibranti proteste dei giallorossi.

Nella ripresa il Levico ha preso campo ed esercitato una supremazia territoriale senza però mai rendersi veramente pericoloso: da seganalare al 28' una punizione di Papi a sfiorare l'incrocio. Il Cattolica si è fatto minaccioso con Mengucci mentre Moricoli ha calciato a lato di poco.

Il tabellino

CATTOLICA: Scotti; Nanni, Palazzi, Morri; Sakaj, Sami, De Angelis, Pipoli; Padulano (40' st. Moricoli) Rabbeni (25' st. Leonetti), Montesi (28' st. Mengucci). A disp. Fabbri, Rizzitano, Ruggero, Fabretti, Sbarzella, Abubakar. All.Bardi

LEVICO TERME: Rosa, Scaglione (40' st. Gasperotti), Piacente, Pezzuti (6' st. Santuari G.), Cigagna, Pettinà, Torregrossa (40' st. De Nardi), Rinaldo (17' st. Santuari N.), Fontana (29' st. Orsega), Vinciguerra, Papi. A disp: Circio, Bortolotti, Ceraso, Anyimah. All. Rastelli.

ARBITRO: Toro di Catania (Rossini di Genova e Ferhati di Latina)

RETE: 34' pt. Padulano (rig.)

NOTE. Ammoniti: Pipoli, Morri, Pezzuti, Palazzi, Rabbeni, Leonetti. Recupero: 3' pt, 6' st.