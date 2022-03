FOTO Il volo del Rimini Calcio non si ferma: Aglianese battuta 3-1

Sport

Rimini

| 16:57 - 30 Marzo 2022

Germinale batte Ricci (foto Venturini). In gallery: l'esultanza di Germinale, il gol di Ferrara, le esultanze di Ferrara e Tonelli, Germinale in azione.

Il Rimini conquista la sesta vittoria consecutiva in campionato superando 3-1 l'Aglianese. I biancorossi, che qualche piccolo inciampo in trasferta lo avevano conosciuto, in gare in cui non avevano capitalizzato la grande mole di occasioni prodotte, hanno acquisito il cinismo e la forza della grande squadra, infilando in modo spietato la porta toscana per due volte nel primo tempo, sfruttando le uniche palle gol create. All'11 Germinale ha trovato il tap-in vincente dopo una deviazione del portiere Ricci su Tonelli, mentre al 42' è stata pregevole la verticalizzazione di Haveri per Ferrara, implacabile a infilare Ricci con un perfetto diagonale. Subìto il gol su rigore nel minuto di recupero del primo tempo, il Rimini è sceso in campo nella ripresa con autorevolezza per chiudere il conto e il gol della sicurezza è arrivato al 54' con Tonelli, tra i migliori, bravo a sfruttare la rifinitura di Germinale su azione orchestrata da Gabbianelli. Nell'ultima mezz'ora i biancorossi hanno potuto gestire e pensare al prossimo impegno di campionato contro il Fanfulla. Nel frattempo il Ravenna regola 1-0 l'Alcione e rimane a -5. La sfida per la vetta continua.



Aglianese - Rimini 1-3



AGLIANESE (3-4-2-1): Ricci - Meucci, Canali, Colombini - Tempesti (66' Cargiolli), Di Blasio, Romeo, Cesaretti (74' Chiti) - Lombardi (76' Sgherri), Michelotto - Nieri (82' Djibril).

In panchina: Morandi, Masi, Lazzeri, Fofana, Artioli

All. Venturi.

RIMINI (4-3-3): Marietta - Lo Duca (53' Deratti), Carboni, Panelli, Haveri (84' Pietrangeli) - Pari, Tanasa, Tonelli - Gabbianelli (80' Arlotti), Germinale (70' Mencagli), Ferrara (53' Piscitella).

In panchina: Piretro, Contessa, Cuccato, Pecci

All. Gaburro.



ARBITRO: Monesi di Crotone

RETI: 11' Germinale, 42' Ferrara, 46' pt Michelotto rig., 54' Tonelli.

AMMONITI: Cesaretti, Lo Duca, Tanasa, Haveri, Piscitella.

ESPULSI: nessuno.

NOTE: recupero 1' pt, 4' st. Corner 6-1.