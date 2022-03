Due nuovi voli settimanali collegheranno Rimini a Bucarest

Turismo

| 16:36 - 30 Marzo 2022

Due nuovi voli settimanali collegheranno l'aeroporto Fellini di Rimini a Bucarest. AiRiminum ha annunciato l'accordo con Wizz Air: “L’importanza di portare a Rimini una compagnia come Wizz Air - commenta Leonardo Corbucci, amministratore delegato di Airiminum 2014 – si sta dimostrando in pieno già in questo primo anno particolare con queste prime due rotte, che partiranno nella stagione estiva ma si prolungheranno anche nella stagione invernale rappresentando quindi un collegamento stabile per tutto l’anno". Le due nuove rotte sono il primo passo di un accordo strategico con la compagnia europea che almeno fino al 2027 porterà nuovi collegamenti con capitali europee ed extraeuropee. I biglietti sono già acquistabili sul sito della compagnia e tramite l’app WIZZ con tariffe a partire da 19.99€. Paulina Gosk, Corporate Communication Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Non c’è niente che ci dia più soddisfazione del poter favorire l’interscambio tra mete così prestigiose e amate dai passeggeri. La nuova rotta Rimini - Bucarest rappresenta per noi un ulteriore passo avanti nel rafforzare la presenza di Wizz Air in Italia, rendendo gli aeroporti della penisola centri nevralgici del nostro network".