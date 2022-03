Bricoman punta su Rimini per la sua nuova apertura: 150 posti di lavoro all'interno dello store

Attualità

15:09 - 30 Marzo 2022

Via libera del consiglio comunale di Rimini allo store del marchio Bricoman, nell'area ex Corial di Rimini, davanti al centro commerciale Le Befane di Rimini. L'azienda francese, specializzata in prodotti per la costruzione e la ristrutturazione della casa, aprirà lo store entro fine 2022: si quantificano 150 nuovi posti di lavoro per il territorio riminese.



Il progetto presentato dalla Bricoman prevede la ristrutturazione del fabbricato, che sarà destinato alla vendita al dettaglio e all’ingrosso di materiale per bricolage ed edilizia e la realizzazione di opere di urbanizzazione, che saranno cedute all’amministrazione: 4.440,04 metri quadrati destinati a parcheggio pubblico, 6.625 metri quadrati a verde e 1.305 metri quadrati saranno opere a miglioramento della viabilità. “Un intervento che vede un importante gruppo privato investire sul territorio – commenta l’assessore alla pianificazione del territorio Roberta Frisoni – e che contribuirà alla rigenerazione urbana di un’area centrale, aumentando la dotazione di parcheggi, verde e infrastrutture. Allo stesso tempo si propone come un motore di economia ed occupazione dando lavoro, secondo quanto annunciato, ad oltre un centinaio di persone”.