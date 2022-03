Rimini, quasi 3000 cittadini in più non pagheranno l'Irpef

Attualità

Rimini

| 14:45 - 30 Marzo 2022

A Rimini la soglia di esenzione dell'Irpef passerà dai 15.000 ai 16.000 euro, con l'ampliamento dunque della platea di cittadini esenti dal pagamento della tassa, che passeranno da 55.083 a 59.870: 2955 contribuenti in più, divisi in 1534 lavoratori dipendenti e 1136 pensionati. La V Commissione consiliare di Rimini ha dato il via libera questa mattina (giovedì 30 marzo) al provvedimento, pensato "in questo momento di particolare difficoltà, tra la ripresa post-emergenza che stenta e il rincaro delle bollette e in generale del costo della vita", evidenzia l'assessore Juri Magrini.



L’amministrazione andrà inoltre alla modifica delle aliquote dell’Addizionale Irpef, adeguandole alla nuova articolazione degli scaglioni prevista dalla riforma nazionale inserita nell’ultima legge di Bilancio. La nuova legge prevede quattro scaglioni di reddito anziché cinque, con la fascia più alta individuata nei redditi superiori ai 50mila euro, per la quale è applicata l’aliquota dello 0,80%. Per gli altri scaglioni le aliquote restano invariate: 0,55% per reddito da 0 a 15.000 euro, 0,66% da 15.001 a 28.000 euro, 0,78% da 28.001 a 50.000 euro. In precedenza la normativa prevedeva anche gli scaglioni da 55.001 a 75.000 euro (aliquota 0,79%) e superiore a 75.000 (0,80%). "Rimini dunque si conferma come tra i capoluoghi che meno incidono in termini di Addizionale Irpef, sia a livello regionale, dove ci sono capoluoghi che non prevedono esenzioni, sia su scala nazionale", evidenzia l'amministrazione comunale, che cita il Sole 24 Ore, aggiungendo: "La città di Rimini risulta infatti al 99esimo posto su 111 capoluoghi censiti" con "prelievi tra i più bassi non solo in Emilia Romagna ma in Italia".