Nuova rotatoria vie Vecchia Emilia e Tolemaide, prosegue iter burocratico

Attualità

Rimini

| 14:41 - 30 Marzo 2022



Prosegue l'iter burocratico per la realizzazione della nuova rotatoria tra le vie Vecchia Emilia, Tolemaide e Tosi, un intervento che interessa i comuni di Rimini e Santarcangelo. Si è conclusa la

conferenza preliminare finalizzata all’accordo di programma che sarà seguita dalla sottoscrizione dell'accordo di programma tra i due comuni e la provincia di Rimini. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, fino al 30 maggio 2022, è possibile prendere visione, ottenere informazioni e formulare osservazioni all'autorità procedente. In data 20 aprile inoltre (alle ore 21,00) è prevista (luogo da definire) un’assemblea pubblica per la presentazione del progetto alla cittadinanza.