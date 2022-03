Al cinema Tiberio di Rimini la commedia "Il discorso perfetto"

Eventi

Rimini

| 14:06 - 30 Marzo 2022



Al Cinema Tiberio di Rimini da giovedì 31 marzo a domenica 3 aprile (ore 21, sabato anche alle ore 17, domenica solo alle ore 21, la proiezione di giovedì 31 marzo alle ore 21 è in versione originale francese con sottotitoli in italiano, biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5), è in programma "Il discorso perfetto" di Laurent Tirard con Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi, Julia Piaton, François Morel. Il fortunato libro di Fabrice Caro diventa una gradevole commedia per mano del regista del “Piccolo Nicolas” e di “Asterix e Obelix al servizio di sua maestà”.



"Il discorso perfetto" è un film dalla struttura abbastanza folle, pieno di sguardi in macchina e di frasi rivolte a noi, il pubblico. Come in un film di Woody Allen degli anni ’70. Leggero, ma non superficiale, in meno di un’ora e mezza il film gioca le sue carte. Tutto, o quasi, si svolge intorno a un tavolo di cucina, ma i flashback movimentano, danno respiro, aprono l’azione. Gran parte del film se lo porta sulle spalle Benjamin Lavernhe, già notato in “C’est la vie” e “Io, lei, lui e l’asino” allo stesso tempo protagonista e narratore della propria vicenda. Il film, per così dire, pende dalle sue labbra.