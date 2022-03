Scavi al Castello degli Agolanti e tanto altro: le iniziative del Museo del Territorio di Riccione

Attualità

Riccione

| 13:49 - 30 Marzo 2022

L'assessore Battarra durante l'incontro.



La primavera-estate del Museo del Territorio di Riccione si apre con conferme e iniziative inedite. Questa mattina (mercoledì 30 marzo) l’assessore ai Servizi Educativi, Biblioteca e Museo Alessandra Battarra e il responsabile Andrea Tirincanti hanno incontrato associazioni e comitati per illustrare le attività in programma e i progetti del museo che sorgerà alla ex fornace. Occasione anche per testare con mano le nuove tecnologie della realtà aumentata disponibile nel museo e visitare i depositi in cui sono custoditi i reperti archeologici. Tra le conferme il ritorno dei classici dell’estate con “Storia e storie in spiaggia” ossia i laboratori tenuti negli stabilimenti balneari in collaborazione con la biblioteca e che ogni estate riscuotono un grande successo. Confermati anche i laboratori serali di archeologia al Museo sempre rivolti a bambini e famiglie. Grande novità di quest’anno tra maggio e giugno l’avvio di scavi archeologici al Castello degli Agolanti sotto la direzione dell’Università di Bologna Dipartimento Storie Cultura Civiltà, con visite guidate tenute da archeologi e il coinvolgimento di studenti universitari. Il Castello sarà anche protagonista, tra giugno e agosto, di altre visite guidate in compagnia di rievocatori storici, sulla scia delle esperienze tenutesi nelle scorse stagioni. Previsti anche appuntamenti serali con laboratori al Parco degli Olivetani e al Ponte Romano, la replica delle visite al sito archeologico di San Lorenzo in Strada, ma anche eventi di comunità di quartiere e di richiamo dal punto di vista turistico.