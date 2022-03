Elisa, un'altra big della musica in concerto all'Arena della Regina di Cattolica

Eventi

Cattolica

| 13:38 - 30 Marzo 2022

Elisa (foto Tv Sorrisi e Canzoni).



Venerdì 15 luglio l'Arena della Regina di Cattolica ospiterà l'unica tappa della riviera romagnola di Elisa, una delle voci italiane più belle, protagonista dell'ultimo festival di Sanremo. I biglietti saranno in vendita da domani (giovedì 31 marzo) su Ticketone e CIao Ticket, info Pulp Concerti 329 0058054.



IL NUOVO TOUR DI ELISA Il "Back to the Future Live Tour" inizierà ufficialmente il suo viaggio il 28 giugno dal "Parco dei ragazzi del 99" di Bassano del Grappa (Vi) e proseguirà fino a settembre tra spettacolari vedute panoramiche e aree di grande interesse storico e culturale. Per la prima volta Elisa sarà protagonista di una tournée che toccherà tutte le regioni d'Italia e le location scelte saranno tutte teatro di arte e natura. Ogni tappa diventerà occasione per valorizzare il luogo che la ospiterà, ciascuna sarà caratterizzata da una particolare importanza naturalistica, storica e/o culturale: un parco, una zona di calanchi, un bosco, un borgo antico, un luogo storico (la scelta delle tappe è stata fatta coinvolgendo i territori stessi).