A Rimini 3300 profughi, "Città italiana con più persone accolte"

Attualità

Rimini

| 13:32 - 30 Marzo 2022

Foto Ansa.



Rimini ha accolto finora 3300 profughi e, a detta dell'assessore regionale Priolo, è la città italiana che ne ha accolti di più. "Numeri alti anche a Bologna, Reggio, Modena", ha dichiarato durante il punto fatto in commissione sulle attività messe in campo o coordinate dalla Regione. In totale l'Emilia Romagna ha accolto il 24,8% dei profughi arrivati in Italia, in totale 8669. "Da quando è iniziata questa emergenza abbiamo fatto ciò che andava fatto per sostenere l'accoglienza - ha aggiunto - soprattutto riguardo al settore della prevenzione sanitaria, per fare i tamponi anti-Coronavirus per i profughi. Si parla, nel complesso, di un lavoro pari a 300 giornate lavorative. Stiamo coinvolgendo il terzo settore la cui attività è molto preziosa", ha concluso Priolo.