Mancano parcheggi in zona mare, "riminesi usino la bici". Lega attacca l'assessore Frisoni

| 13:28 - 30 Marzo 2022

Mancano i parcheggi nella zona mare? I cittadini usino di più le biciclette. Ad Andrea Pari, consigliere della Lega, non sono andate giù le parole dell'assessore Roberta Frisoni. “L’assessore dimentica che non tutti i cittadini abitano in prossimità della zona mare, non tutti i cittadini hanno la capacità motoria per fare qualche chilometro in bicicletta, come ad esempio chi ha una disabilità o un’età avanzata" e vengono anche dimenticate "le tante famiglie che hanno figli in tenera età", attacca Pari, che accusa l'amministrazione comunale di utilizzare un metodo sbagliato: "prima si mette a cantiere una grande opera che stravolge la viabilità e solo successivamente si pensa alle soluzioni per i parcheggi e la viabilità stessa". Le parole dell'assessore Frisoni, per Pari, sono uno scaricare "le proprie manchevolezze" sui cittadini. L'invito è organizzare al più presto navette, parcheggi scambiatori e "tutto quanto possa rendere la situazione almeno sostenibile per cittadini e turisti".