Spostamenti casa lavoro per persone disabili, tornano i contributi per il distretto Rimini Nord

Attualità

Rimini

| 12:54 - 30 Marzo 2022

Foto di repertorio.



Anche per il 2022 viene proposto il contributo finalizzato al sostegno della mobilità casa-lavoro, in favore delle persone disabili che necessitano di trasporti personalizzati da e verso il luogo di lavoro. La domanda, entro il 27 maggio, può essere presentata dai residenti in uno dei comuni del distretto nord di Rimini, maggiorenni, con condizione di disabilità certificata media, grave o di non autosufficienza riferita ad una delle categorie elencate alla tab. 3 allegata al DPCM 159/2013. Altri requisiti previsti: la presenza di supporto da parte di parenti, affini, colleghi di lavoro negli spostamenti casa-lavoro organizzati in autonomia; lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o autonomo per almeno 60 giornate, anche non continuative, nell’arco dell’anno a riferimento; l'attestazione del servizio sociale territoriale (Servizio Disabili) dello stato di necessità del trasporto personalizzato da e verso il luogo di lavoro; infine, il non essere destinatario, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, di assegnazione da parte dell’Azienda Sanitaria di ausili specifici per l’autonomia nel trasporto.



É possibile presentare domanda online oppure prendendo appuntamento presso il proprio comune di residenza.