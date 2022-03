Covid: lieve aumento classi in quarantena a Rimini, nuovi focolai in ospedale e Rsa

Attualità

Rimini

| 15:39 - 30 Marzo 2022

Nella settimana dal 21 al 27 marzo lieve crescita del numero di classi in quarantena nel riminese: da 15 a 20. "Colpite" le scuole secondarie di primo grado (8 classi in quarantena) e di secondo grado (11 classi). Una sola classe in quarantena per le scuole di infanzia 3-6 anni. La Provincia di Ravenna passa da 28 a 41 classi in quarantena, quella di Forlì Cesena da 18 a 37 (13 il distretto forlivese, 24 quello cesenate). Nel nostro territorio tornano i focolai negli ospedali (1) e nelle Rsa (2).



Per ciò che concerne il personale sanitario sospeso (in questo caso il dato è aggiornato al 28 marzo), a Rimini si registra un lieve calo, da 49 a 46. Il numero dei dirigenti sospesi scende a 3 (-1); infermieri e personale medico senza vaccino sono 43 (-2).