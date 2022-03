Con Talamello il 2 aprile si conclude il Tour Gender Gap & New Generation

Attualità

Talamello

| 11:59 - 30 Marzo 2022

La piazza di Talamello.

“Gender Gap & New Generation: Film & meeting, eventi itineranti” è un progetto nato dalla sinergia collaborativa tra le Associazioni di Promozione Sociale Dire Uomo e Janas, con il supporto di Rete quattro comuni della provincia Riminese: Poggio Torriana, Mondaino, Casteldelci e Talamello. Il progetto è vincitore al bando della Regione Emilia Romagna relativo alla promozione ed al conseguimento delle Pari Opportunità e al contrasto delle discriminazioni ed alla violenza di genere (annualità 2021-2022).



Con il sostegno della Regione Emilia Romagna, prosegue il progetto iniziato nel mese di novembre 2021 con l’ultima data del tour fissata per il 2 Aprile 2022 che farà tappa a Talamello. L’evento mira a promuovere con riferimento alle giovani generazioni, l’educazione alla non discriminazione tra i generi.



E’ certamente di grande attualità il tema del “Gender Gap” a sottolineare come la disparità di genere in ogni ambito (economico, nell’educazione in famiglia, nella salute, nello studio e professionale) è spesso anticamera di problemi quali violenza sulle donne e discriminazione sessuale.



Nel corso degli eventi, si cercherà di individuare ed analizzare gli stereotipi riguardanti i ruoli sociali, la rappresentazione ed il significato di essere donne e uomini ma anche di fornire strumenti giuridici e psicologici per il supporto a chi subisce discriminazione e violenza.



“Siamo felici di questo risultato. E’ certamente basilare favorire il rispetto per una cultura plurale delle diversità e della non discriminazione, promuovere il tema della parità uomo-donna e le pari opportunità e diffondere modelli positivi di comportamento” dice il Dott. Vincenzo Vannoni, psicologo e psicoterapeuta, presidente di DireUomo Aps “Altrettando importante è lavorare per rimuovere le cause che impediscono il pieno e completo rispetto dei diritti inalienabili di ciascun individuo, tra cui il rispetto per la differenza di genere e la lotta alla violenza di qualsiasi tipo”.



“La caratteristica del progetto “Gender & Gap New Generation” dice la regista Pj Gambioli dell’Ass.ne Janas “è che attraverso il cinema ci si rivolge con più facilità alle nuove generazioni, dall’altra sfruttando la caratteristica itinerante degli eventi, miriamo a coinvolgere le zone interne spesso carenti di opportunità di incontro e confronto su temi così importanti”.



IL PROGRAMMA



Il 2 aprile 2022 è organizzato l’incontro a Talamello, alle ore 17.30 presso la sala del Museo Gualtieri In seguito ai saluti istituzionali da parte del Sindaco Pasquale Novelli, della Vice Sindaca Emanuela Belloni della Vice Sindaca Emanuela Belloni e della Consigliera alle Pari Opportunità e Politiche di Genere della Provincia di Rimini Barbara di Natale si propone la visione del cortometraggio Mamma fuori mercato, scritto e diretto da Pj Gambioli, una produzione Janas Aps. Alla visione del film segue un libero dibattito con il coinvolgimento diretto del pubblico in sala. Si analizzeranno nel dettaglio gli aspetti nodali della disparità di trattamento tra i generi in ambito lavorativo.



Il secondo momento è dedicato al Talk con l’intervento del Dott. Vincenzo Vannoni, psicologo e psicoterapeuta, presidente dell’Associazione Dire Uomo con il quale si approfondirà il tema del Gender Gap, degli stereotipi e della violenza di genere.



Seguirà una rosa di interventi di donne lavoratrici, esempi di imprenditoria locale, libere professioniste, mamme ma anche no. Sarà attraverso la loro testimonianza che si affronteranno esigenze, bisogni ed analisi di quanto è stato fatto sul territorio e su quanto ancora si potrebbe fare.



L’ingresso è libero ed il tour sarà documentato sulla pagine Facebook di “Mamme Fuori Mercato”, di “Janas Aps e Janas Tv” e di Dire Uomo.