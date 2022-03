Verucchio: tavolini all'aperto e suolo pubblico gratis e taglio dell'Irpef

Attualità

Verucchio

| 11:57 - 30 Marzo 2022

Immagine di repertorio.

Suolo pubblico gratuito fino a fine 2022 e addizionale Irpef ridotta dopo sette anni di aliquote inalterate: "è stato un consiglio comunale all’insegna delle azioni di sostegno a famiglie e attività economiche quello di martedì sera a Verucchio, completato da una serie di variazioni di bilancio che hanno interessato i più svariati aspetti della vita amministrativa", evidenzia l'amministrazione comunale.



L’Irpef torna a scendere



Dopo aver affrontato il tema in commissione, è stato l’assessore Roberto Sandon a illustrare la manovra relativa all’Addizionale Irpef. “Come spiegato in sede di bilancio di previsione 2022-24, lo Stato ha variato le aliquote sulle persone fisiche portando gli scaglioni da cinque a quattro e lasciando ai Comuni la libertà di approvare le tariffe concedendo tempo fino al 30 maggio: abbiamo ritenuto opportuno procedere subito e in linea con l’intento del governo centrale, diminuire il peso fiscale a vantaggio soprattutto delle fasce deboli. Abbiamo quindi operato una riduzione delle aliquote dopo sette anni in cui erano inalterate» ha esordito, entrando quindi nel merito: “Abbiamo ridistribuito il carico fiscale in maniera equa in questi termini: nel primo scaglione 0-15.000 euro restano inalterati lo 0,53% e l’esonero dal pagamento dell’addizionale Irpef a chi rientra in questa categoria, in quello 15.000-28.000 la portiamo allo 0,70% dal precedente 0,73%, nella nuova fascia 28.000-50.000 euro la fissiamo allo 0,76% e per quella oltre 50.000 euro è previsto lo 0,79%”.



Suolo pubblico gratis fino a fine anno



Tenendo fede all’impegno assuntosi dalla sindaca Stefania Sabba nella Consulta del Commercio e delle Attività Economiche, è stata inoltre come detto estesa a fine 2022 la gratuità degli spazi esterni per le imprese di somministrazione attualmente prevista dal Governo fino al 31 marzo. “Come spiegato sempre in sede di bilancio di previsione, l’esonero per gli esercizi commerciali decade a fine mese con il venir meno dello stato di emergenza, ma come amministrazione abbiamo ritenuto opportuno prorogarlo fino a fine anno facendoci carico del costo relativo con una variazione di bilancio ad hoc. E’ un intervento pensato per agevolare gli esercenti in una situazione generale di apparente ripresa dalla pandemia messa a rischio dai riflessi della guerra in Ucraina” ha spiegato ancora l’assessore Sandon. Una manovra che ha ricevuto il plauso e il sostengo anche della minoranza ed è proprio rispondendo a una richiesta di delucidazioni sul come ottenere l’opportunità del capogruppo di Immagina Verucchio Roberto Baschetti che la sindaca Sabba ha rivelato: “Abbiamo confermato la metodologia semplificata già adottata nel 2021: i titolari riceveranno quindi una mail dall’Ufficio Tributi in cui verrà loro chiesto se intendano continuare a godere di questa opzione e la proroga scatterà con la semplice risposta affermativa. Siamo particolarmente orgogliosi di queste azioni che vanno a sostenere le fasce deboli e gli esercenti e del fatto che quest’ultima abbia ottenuto l’unanimità”