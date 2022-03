Volley B: Titan Services, exploit a Loreto al tie break (2-3)

Sport

Repubblica San Marino

| 10:24 - 30 Marzo 2022

Yan Kiva in battuta.

Solo tre giorni prima una brutta Titan Services aveva perso 3-0 in casa contro una Novavolley Loreto apparsa quasi inattaccabile. Tre giorni dopo capitan Rondelli e compagni vanno a prendersi una rivincita coi controfiocchi imponendosi al tie break sul parquet marchigiano, smentendo tutti i pronostici. “Il giorno prima della partita ci siamo parlati come squadra e ci siamo detti che, a tutti i costi, avremmo dovuto cambiare atteggiamento. – Racconta coach Stefano Mascetti nel post partita. - Sabato scorso, nel primo match contro Loreto, eravamo troppo dimessi: non eravamo noi. Ci siamo detti che di errori ne possiamo anche fare ma giocandocela sempre. E’ quello che abbiamo fatto a Loreto. Nel primo set loro sono stati perfetti ed è sembrato continuasse la partita di sabato scorso. Ma stavolta siamo stati bravi a fare il nostro gioco senza cedere di un centimetro. E abbiamo disputato una gran bella partita, su un parquet che ha visto la serie A, di fronte a un pubblico molto importante, raccogliendo due punti vitali in chiave salvezza. I ragazzi hanno giocato bene tutti ma voglio spendere due parole per Kiva che ha giocato a livelli altissimi e per Zonzini che, impiegato in un ruolo non suo, ha tirato fuori una gran prestazione”.

Sabato ancora in trasferta a Osimo.

“A Osimo dovremo avere lo stesso atteggiamento di stasera. Loro hanno avuto un momento di crisi e hanno cambiato l’allenatore passando da Roberto Masciarelli a Riccardo Baldoni. Adesso stanno raccogliendo punti, sono tranquilli e hanno in squadra giocatori importanti come il palleggiatore Cremascoli, il centrale Silvestroni, lo schiacciatore Stella. Sarà difficile ma l’importante è che noi si approcci la partita con la giusta mentalità”.

Il tabellino

Novavolley Loreto – Titan Services 2-3

Loreto. Sansonetti, Cozzolino 2, Pisauri, Dignani (L), Pulcini 3, Mazzanti 11, Alessandrini 10, Torregiani 25, Buscemi 6, Nobili 11. Ace: 10. Battute sbagliate 12. Muri punto 12. All. Marcello Ippoliti.

Titan Services. Ricci, Frascio 13, Bacciocchi (L), Rondelli 4, Bernardi 10, Kiva 27, Zonzini 17, Carigi 7. N.E.: Borghesi, Pancotti. Ace: 10. Battute sbagliate 12. Muri punto 12. All. Stefano Mascetti.

Arbitri: Andrea Morelli (1° Arbitro) e Marzio Camiscia (2°)

PARZIALI: 25/13 16/25 21/25 28/26 11/15

Classifica serie B maschile. Paoloni Macerata 41, Bontempi Casa Collemarino 40, Montesi Pesaro 39, Volley 79 Civitanova Marche 36, Novavolley Loreto 32, La Nef Osimo 31, Titan Services San Marino 24, Sabini Falconara Marittima 23, Ventil System San Giovanni in Marignano 22, Volley Potentino Macerata 12, Iseini Alba Adriatica 6, Romagna Banca Bellaria 6.

Prossima partita. La Nef Osimo – Titan Services (sabato 2 aprile ore 17.30 a Osimo, recupero giornata 12).

Altri recuperi.

Titan Services – Romagna Banca Bellaria (sabato 9 aprile ore 18.30 a Serravalle, recupero giornata 13).

Volley Potentino Macerata – Titan Services (sabato 23 aprile alle 18 a Potenza Pic., recupero giornata 14).

Titan Services – Ventil System San Giovanni (sabato 30 aprile alle 18 a Serravalle, recupero giornata 15).

Serie D femminile. Sabato prossimo la Beach & Park affronterà sul parquet amico di Serravalle il Volley Team San Giuliano di Rimini nel recupero della 12esima giornata di campionato. Il gruppo guidato da coach Wilson Renzi viene da un filotto di tre vittorie consecutive che, dopo diversi mesi, ha permesso a Tura e compagne di abbandonare l’ultimo posto della classifica. “Il San Giuliano penso sia una squadra affrontabile. – Afferma Renzi. - All’andata non giocammo bene, mettendoci molto del nostro nella sconfitta. Loro non attaccano forte ma sbagliano pochissimo e questa è una caratteristica che può metterci in difficoltà perché noi gli scambi lunghi fatichiamo a reggerli. Per giocarcela dovremo battere bene ed essere solidi nella fase break di muro difesa e contrattacco”. Sabato prossimo la squadra dovrebbe quasi essere al completo. Sicura assente solo la banda Anna Rossi.

Classifica. Forlimpopoli 46, Athena Rimini 39, Portuali Ravenna 36, Teodora Ravenna 32, Junior Coriano 30, Volley Team San Giuliano 18, Santarcangelo 12, Libertas Forlì 11, Beach & Park San Marino 10, Volley Riccione City Volley 8, Villa Verucchio 7.

Prossima partita. Beach & Park - Volley Team San Giuliano (sabato 2 aprile ore 18.30 a Serravalle recupero gironata 12).

Altri Recuperi.

Libertas Forlì – Beach & Park (mercoledì 6 aprile ore 21 a Forlì, recupero giornata 13).

Beach & Park – Athena Rimini (giovedì 14 aprile ore 20.45 a Serravalle, recupero giornata 16).

Beach & Park - Portuali Ravenna (sabato 23 aprile ore 18.30 a Serravalle, recupero giornata 14).

Junior Coriano - Beach & Park (sabato 30 aprile ore 20 a Coriano, recupero giornata 15).