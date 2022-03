Rapina 500 euro ad un espositore in fiera a Rimini, nomade rincorso e arrestato

Cronaca

Rimini

| 09:55 - 30 Marzo 2022

Ingresso della Fiera di Rimini.

Entra in fiera con un biglietto trovato per caso, ruba i soldi da un portafoglio e viene bloccato. Protagonista della vicenda un nomade che lunedì pomeriggio è entrato a Beer & Food Attraction, ha girato tra i vari stand fino a quando ha trovato un portafoglio incustodito con all'interno 500 euro. Lo ha svuotato e si è allontanato. La scena non è sfuggita al proprietario del portafoglio, un espositore, che ha inseguito il nomade bloccandolo. Ne è nata una collutazione tra i due finita grazie all'intervento di alcuni visitatori e della Polizia. Il ladro è stato arrestato e deve rispondere di rapina.