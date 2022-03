Conferito il Settimo Dan al Maestro Denis Pironi del Shotokan Karate Club Santarcangelo

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 08:48 - 30 Marzo 2022

Il Maestro Denis Pironi e il Maestro Hiroshi Shirai.

Lo scorso fine settimana 26/27 Marzo a Fidenza si è svolto lo Stage Nazionale FIKTA (Federazione Italiana Karate Tradizionale e Discipline Affini).

Lo Stage si è svolto sabato pomeriggio ed è proseguito domenica mattina in cui circa 300 fra Istruttori e Maestri FIKTA hanno potuto allenarsi seguendo gli insegnamenti del M° Hiroshi Shirai cintura nera 10°Dan.



Al termine dello stage è stato conferito, dal Presidente della FIKTA, il grado di cintura nera 7° Dan al Maestro Denis Pironi, direttore tecnico dell’ASD Shotokan Karate Club Santarcangelo, per l’impegno tecnico e organizzativo per la diffusione e sviluppo del karate.



Infatti oltre ad essere uno dei Maestri con più esperienza in Romagna, negli ultimi vent’ anni è responsabile dell’organizzazione di uno Stage Nazionale FIKTA e altri eventi correlati che hanno luogo ad agosto a Bellaria Igea Marina e che fanno confluire sulla riviera romagnola centinaia di partecipanti da tutta Italia.