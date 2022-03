Baseball, venerdì Opening Game: San Marino-Falcons alle ore 19.

Sport

Repubblica San Marino

| 00:28 - 30 Marzo 2022

Il manager del San Marino Doriano Bindi.

Venerdì 1° aprile, alle ore 19, comincerà la stagione di Serie A e dei Campioni d’Italia del San Marino Baseball. Avversario di turno i Torre Pedrera Falcons, con gara2 che invece è in programma sabato alle 15.30.

Alcune informazioni

- Venerdì il primo lancio sarà effettuato dal Capitano dello Scudetto 2021, Simone Albanese

- L’ingresso sarà gratuito per entrambe le gare

- Per l’occasione sarà distribuito in omaggio il poster del Campioni 2021

AREA RISTORO

- Completamente rinnovata. Allo “Sky box” è stata aggiunta una “Garden area” presso la quale consumare uno spuntino comodamente seduti al tavolo.

- Per prenotare un tavolo all’area hospitality “Sky Box” è necessario telefonare il giorno prima al numero 3395277089

STAND – MERCHANDISING

- Materiale rinnovato e taglie per tutti i gusti. Assortimento completo di felpe, t-shirt, cuscini, tazze e borracce. Tutto griffato San Marino Baseball.