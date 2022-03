Calcio Promozione: Sant'Ermete, via Righetti. Ci sono Luca Santi e Luigi Mazza

Sport

| 23:00 - 29 Marzo 2022

Santi e Mazza, neo allenatori del S.Ermete.



A poco meno di 5 mesi dal suo ingaggio, si separano le strade di Gianluca Righetti e del Sant'Ermete. L'allenatore si è dimesso dalla carica di allenatore, dopo essere subentrato, a inizio novembre, a Pazzini. Al suo posto la società del presidente Alex Martino ha scelto la coppia formata da Luca Santi e Luigi Mazza, bandiera dei "verdi" per i suoi trascorsi da calciatore. "Al tecnico e al suo staff un buon lavoro e un sincero in bocca al lupo per centrare l’obiettivo prefissato ad inizio stagione da parte del presidente Alex Martino anche a nome del Consiglio di Amministrazione e di tutta la società”, si legge in una nota ufficiale del club. Nelle ultime quattro gare il S.Ermete ha conquistato un solo punto, in casa col Gatteo, perdendo in trasferta con Pietracuta, Sampierana e Verucchio.