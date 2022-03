Pnnr, alla regione Emilia Romagna quasi 4 miliardi di contributi

Attualità

| 17:31 - 29 Marzo 2022

C'è anche il metromare tra gli interventi finanziati grazie all'assegnazione di contributi del Pnrr alla regione Emilia Romagna, in totale 3,83 miliardi di euro, di cui il 63% per interventi già identificati. Protagoniste di questa prima fase del Piano sono le amministrazioni comunali, titolari del 59,4% dei progetti: in particolare, il 63% dei fondi sono destinati ai Comuni capoluogo, mentre delle restanti risorse il 15% è assegnato ai Comuni montani. Per ciò che concerne i fondi per le province, sono stati ripartiti così: 140,5 milioni di euro destinati finora a quella di Piacenza; 223,7 milioni a quella di Parma; 267,85 milioni a quella di Reggio Emilia; 386,74 milioni a quella di Modena; 1,41 miliardi all’area metropolitana di Bologna; 390,7 milioni alla provincia di Ferrara; 389,1 milioni a quella di Ravenna; 182,8 milioni a quella di Forlì-Cesena; 202,7 milioni a quella di Rimini.