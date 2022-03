Aglianese-Rimini 1-3. Mister Gaburro: 'Il rigore? Siamo rimasti tranquilli e cercato il gioco'

Sport

| 19:42 - 30 Marzo 2022

Gaburro (foto Venturini).

Il Rimini esulta perché in un turno complicato per il valore dell’avversario e le numerose defezioni, la squadra di Marco Gaburro è riuscita a passare con autorità sul campo dell’Aglianese. “In queste partite ravvicinate uno dei miei obiettivi era coinvolgere tanti giocatori per averli al massimo della motivazione e della condizione e la cosa non era facile visto che ci sono in palio punti pesanti, ma la risposta è stata buona” dice l'allenatore del Rimini. Se si può muovere un appunto il tecnico lo rileva nella gestione del match nel primo tempo sotto il profilo tattico. “Nel primo temo abbiamo pasticciato troppo in uscita e può succedere, avremmo dovuto cambiare spartito, magari accorciare di più e sfruttare le palle alte per Germinale. Sulla parte tattica ci siamo complicati la vita da soli pur mantenendo i colpi che ci hanno permesso di dare in vantaggio. Il rigore per loro ci ha permesso di tener alta la tensione nello spogliatoio, siamo rientrati in campo tranquilli con l’obiettivo di cercare di giocare di più nella loro metà campo. Il 3-1, poi, ha chiuso la partita”.

L'ex Tommaso Panelli commenta: “Per me tornare qui dove ci siamo giocati il campionato perdendo contro il Prato, è stato un mix di emozioni. Sono stato accolto bene come pensavo. E' stata una partita difficile, nel primo tempo abbiamo trovato difficoltà in fase di impostazione perchè l'Aglianese è stata brava a venirci a prendere mentre noi abbiamo peccato di imprecisione. Credo che siamo stati bravi a mantenere la calma. La gara si è messa sui binari dopo il gol di Germinale e soprattutto quello di Ferrara. Il secondo tempo lo abbiamo gestito da squadra matura facendo stancare l'avversario e facendolo girare. E' stata una vittoria importante su un campo difficile. Il gruppo è la nostra forza oltre alla qualità umane dei giocatori, chi viene chiamato in causa si fa trovare sempre pronto e questo è una arma in più. Se non ci fosse stata questa coesione, questa voglia di dimostrare il proprio valore, sarebbe stato un buon cammino ma non esaltante come lo è il nostro”.