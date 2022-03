Covid Rimini: due decessi, -2 terapie intensive e 211 nuovi casi

Attualità

Rimini

| 16:58 - 29 Marzo 2022

Bollettino Covid 29 marzo 2022.

Nel territorio riminese si registrano 211 nuovi casi di positività al Sars- CoV-2. Nei primi due giorni della settimana sono stati in totale 458, media 229. In calo, al momento, rispetto ala scorsa settimana (media 268). Dopo alcuni giorni, tornano a registrarsi due decessi: una 83enne e un 96enne. I pazienti ricoverati in terapia intensiva scendono a 4 (-2).



In regione i decessi sono 10, età media 88 anni, i nuovi casi3036 con tasso di positività in calo all' 11,1%. Crescita leggera dei ricoveri in terapia intensiva: 40 (+1), a fronte di 4 nuovi ingressi e 3 dimissioni. Rimangono 1084 nei reparti Covid (ieri - lunedì 28 marzo - conteggiato un ricovero in più, prescisa l'ufficio stampa della regione Emilia Romagna, responsabile dei dati del bollettino giornaliero).