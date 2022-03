Kart, Scuderia San Marino protagonista con Marchioro e Tagliaferri

Sport

Repubblica San Marino

| 16:17 - 29 Marzo 2022

Giacomo Marchioro.

Dopo il trionfante weekend del Circuito Scuderia San Marino, c’è stato spazio anche per i tesserati iscritti alle gare dei kart. La domenica ha regalato gioie a Jesolo e a Cervia per Giacomo Marchioro e Nicolas Tagliaferri: entrambi hanno ottenuto la pole position nelle loro categorie – Campionato Rotax e TER – riuscendo a concludere in prima posizione e vincere le gare.

“È stata la prima prova del Campionato Italiano Rotax. Siamo stati veloci tutto il weekend e la domenica ci siamo confermati prima con la pole position, poi vincendo sia la pre-finale sia la fine e ottenendo il massimo dei punti – debutta così Marchioro nel post gara - “Voglio ringraziare immensamente il team Infinity nelle figure di Gianluca e Giorgio, che mi mettono sempre nelle migliori condizioni possibili; ringrazio anche i miei genitori e i miei nonni che rendono possibile tutto ciò. Il prossimo impegno si terrà a Pomposa nella domenica di Pasqua, sono molto determinato".

Nel campionato Easykart, Alessandro Pedini Amati ha concluso la sua gara in 12° posizione nella categoria BMB, mentre Lorenzo Leardini si posiziona 19° nella classe Easykart 60.

Al termine della gara è il padre di Lorenzo Leardini a tracciare un bilancio del fine settimana, affermando: “Sabato sera c’era un po’ di preoccupazione perché Lorenzo, su 34 partecipanti che potevano entrare in gara, aveva fatto il 35° tempo. Domenica però nelle qualifiche è riuscito a tirare fuori il meglio di sé, togliendo sette decimi dal suo tempo ed entrando in gara. La speed race si è divisa in due manche, dopodiché c’è stata la gara vera e propria dove è partito in 23° posizione e ha chiuso al 19° posto.”

Domenica scorsa è sceso in pista anche il tesserato Mattia Drudi sul circuito tedesco del Nürburgring, nella gara NLS 1 nella categoria GT3. Il pilota italiano ha chiuso al nono posto assoluto insieme a Patric Niederhauser su Audi R8.