Vaccini anti-Covid, le variazioni delle sedi di Riccione e Rimini

| 16:08 - 29 Marzo 2022

L'Hub vaccinale di Rimini.

Dal 1 aprile la sede Hub Distrettuale di Riccione si trasferirà all'Ospedale di Riccione, presso i locali dell’Igiene Pubblica di via Formia (Palazzina Direzione Medica), garantendo l'attività vaccinale il martedì, il venerdì e il sabato dalle ore 8.30 alle 14.



Nessuna variazione per i Centri Vaccinali di Rimini.



Cambiano invece le modalità di attività vaccinale per la fascia 5-11 anni.

A Rimini dal 1° aprile l’attività vaccinale fascia 5 – 11 anni si trasferisce presso la Pediatria di Comunità, c/o Colosseo – piano terra e sarà garantita su prenotazione il martedì dalle ore 14.30 alle 16.30; mentre a Riccione, sempre dal 1° aprile, l’attività vaccinale fascia 5 – 11 anni si trasferisce presso i locali della Pediatria di Comunità, in via Formia 14 (Palazzina Direzione Medica) e sarà garantita su prenotazione il giovedì dalle ore 14.30 alle 16.30