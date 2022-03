Rimini: cosa fare in una delle città più belle dell'Emilia Romagna

Attualità

Rimini

| 16:00 - 29 Marzo 2022



L’Emilia Romagna è una delle regioni più in salute di tutta l’Italia, difatti secondo uno studio de Il Sole24 Ore sulle città più vivibili nel nostro Paese, questa regione ha diverse tra cui Bologna e anche Rimini. Un fattore molto importante di queste particolari città è la vivibilità di tantissime fasce sociali. Se Ibiza è una città molto popolare per una fascia giovanile non lo è assolutamente per un’età anagrafica più in là con gli anni. Invece, la bellezza di Rimini è proprio nell’accoglienza di tante fasce sociali da quella giovanile a quella più anziana. Ecco perché le attività da fare in questa provincia sono molteplici. Noi ve ne elencheremo cinque.



Relax e divertimento Iniziamo questa lista con un aspetto sempre importante per una vacanza, ossia il relax. A Rimini nei vari hotel e resort potete rilassarvi ammirando le bellezze della natura, andando al mare e tantissimo altro. Per alcuni questa provincia, questa città in particolare è sinonimo di tranquillità. Se avete diversi hobby o volete fare una paura da lavoro Rimini è perfetta. Volete giocare ai casinò online mentre godete di massaggi, vasche idromassaggio e tantissimo altro? Rimini è anche perfetta e famosa per le moltissime Spa all’interno dei resort e delle strutture adibite al relax delle persone. Noi vi consigliamo un soggiorno da Aprile a Settembre, poiché Rimini si risveglia soprattutto nella stagione estiva e nelle settimane precedenti a quest’ultima.



Visitare i monumenti della città Rimini come tutte le città italiane ha tantissimi monumenti e luoghi da visitare che sono stati restaurati o mantenuti nel tempo grazie alla protezione di tali siti storici. Se infatti v’interessa il lato storico culturale di Rimini, allora dovete assolutamente dare la priorità alla Domus del chirurgo. Quest’ultima è un’antica residenza romana che conserva tantissimi reperti tra cui dei mosaici e fino a 150 strumenti di un chirurgo del II secolo a.C.



Vedere l’Italia in miniatura Quando si organizza un viaggio decidere dove andare in Italia è difficilissimo. Certo, ogni persona hai propri gusti, perciò se a una persona piace più il mare della montagna non andrà in Umbria ad esempio. In questa considerazione risulta molto divertente il parco che può essere visitato a Rimini dove è possibile visionare L’Italia in miniatura. In questa struttura sono state ricostruite 273 opere d’architettura presenti in tutta Italia ma in miniatura, dando agli spettatori un’idea di quanto sia bello e unico tutto il nostro Paese. Se siete una famiglia vi consigliamo di andarci con i bambini perché ci sono appositi giochi e giardini realizzati per loro.



Fare aperitivo nei locali più cool Rimini è anche una città per giovanissimi, difatti nel Centro storico ci sono tantissimi locali dove è possibile consumare aperitivi e apericena di ottima qualità. In questi particolari luoghi si respira tutta l’aria di gioventù e festa, poiché vi ritroverete a camminare tra tantissimi pub, cantine e posti di ritrovo dove assaggiare un ottimo vino e godere di buona compagnia.

Andare in bicicletta al Parco del Mare In questa lista non abbiamo incluso il mare perché la scelta sarebbe stata troppo ovvia, tuttavia vi consigliamo di allenarvi, correre o andare in bicicletta al Parco del Mare. Quest’ultimo è una struttura nuovissima che si affaccia sul porto di Rimini e sembra essere uscita da un film ambientato a Miami. Mentre le spiagge tutto ciò che consegue si possono trovare in tutta Italia, questo parco è davvero incredibile e realizzato con grandissima cura, un luogo molto raro notevolmente utile.