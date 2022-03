Rimini, il debito cala di 8 milioni e dal bilancio c'è un tesoretto per nuovi investimenti

Attualità

Rimini

| 15:54 - 29 Marzo 2022

Palazzo Garampi, sede del municipio di Rimini.



Diminuiscono di circa 8 milioni i debiti del comune di Rimini. Il debito totale passa dai 77.703,132 euro del 2020 ai 69.450.177,52 del 2021. Nel 2017 superava i 100.000 euro. "Una riduzione che consente di alleggerire il debito pro capite a 462 euro, contro i 677 euro di 5 anni fa", commenta l'assessore Yuri Magrini, annunciando l'approvazione, da parte della giunta comunale di Rimini, del progetto di rendiconto di gestione 2021. Si tratta del documento che delinea e verifica la realizzazione degli obiettivi programmati con il bilancio di previsione approvato dal consiglio comunale.



Il comparto della scuola e del sociale rappresenta il cuore spesa corrente complessiva dell’ente, in particolare le voci principali riguardano istruzione e diritto allo studio (17,8 milioni), diritti sociali, politiche sociali e famiglia (30 milioni), trasporti e diritto alla mobilità (14,7 milioni). "Importante anche il capitolo dedicato allo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (2,8 milioni) e gli oltre 15 milioni destinati all’assetto del territorio ed edilizia abitativa", evidenzia Magrini. Oltre 1,2 milioni sono stati dedicati alla tutela e alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali, altrettanti per politiche giovanili, sport e tempo libero.



Per la spesa legata invece agli investimenti – 61,6 milioni complessivi - si conferma il focus su rigenerazione urbana e viabilità, ambiente e scuola: tra i principali interventi del 2021 si ricorda la riqualificazione urbana e ambientale dell’area turistica di Rimini nord (6,5 milioni bando periferie), l’attuazione del Parco del mare tratti 1, 2 e 8 (7,6 milioni), il nuova scuola elementare Ferrari (4 milioni), la manutenzione del patrimonio (2,1 milioni), la messa in sicurezza della statale 16 nell’area di Rimini nord nell’ambito del fondo sviluppo e coesione 2014-2020 (1,3 milioni) infine la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi (1,2 milioni).



Il bilancio 2021 si è chiuso con un risultato positivo complessivo di amministrazione, che sarà sottoposto all’esame del Consiglio Comunale, di 157,4 milioni di euro, risultato in crescita rispetto al rendiconto 2020 (+15 milioni circa). Il "tesoretto" sarà impiegato dall'amministrazione comunale per "proseguire nel percorso di riqualificazione e innovazione della città, attraverso la messa in campo di opere e di infrastrutture strategiche e necessarie per lo sviluppo e per sostenere il rilancio", evidenzia Magrini, soddisfatto per l'aumento del gettito da oneri di urbanizzazioni: "Un dato che, oltre a confermare il positivo effetto delle varianti e degli strumenti urbanistici introdotti negli ultimi mesi dall’amministrazione comunale, serve a fotografare una vivacità imprenditoriale che vogliamo continuare a sostenere, creando le migliori condizioni per favorire una definitiva ripartenza”.