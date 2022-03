Voleva fare la maestra, poi l'improvviso decesso. La famiglia fa donazione alla pediatria di Rimini

Attualità

Rimini

| 15:44 - 29 Marzo 2022

Il taglio del nastro.



Si chiamava NIcoletta Capera, era originaria di Cesena e aveva deciso di dare una svolta alla propria vita: si era laureata per coronare il sogno di insegnare. A 48 anni è scomparsa improvvisamente, lasciando un profondo dolore in amici e familiari. Ma proprio quest'ultimi hanno deicso di fare, in sua memoria, un'importnate donazione all'associazione "Qualcosa di grande per i piccoli" e questa donazione è stata utilizzata dall'Ausl Romagna per rinnovare la sala d'attesa degli ambulatori del servizio di vaccinazioni pediatriche, presso il colosseo di Rimini. "La nuova ambientazione, per un investimento pari a 11.000 euro, è caratterizzata da pareti con raffigurazioni di ampio respiro a tema naturalistico, soffitti con la riproduzione del cielo illuminato allo scopo di rendere l’ambiente luminoso e restituire profondità e respiro agli spazi ed è stata pensata con la finalità di trasmettere un senso di benessere ai bambini e alle famiglie che accedono alla struttura", spiega una nota dell'Ausl.



L'inaugurazione è avvenuta questa mattina (martedì 29 marzo) alla presenza delle istituzioni sanitarie e dell'assessore del comune di Rimini Kristian Gianfreda. "Un sentito ringraziamento alla famiglia Capera, all’Associazione Qualcosa di grande per i piccoli, e ai suoi numerosi sostenitori per questa nuova generosa donazione che si va ad aggiungere alle altre numerose iniziative intraprese in questi anni dall’Associazione, a sostegno del percorso di umanizzazione delle aree pediatriche all’interno delle strutture sanitarie di tutta l’Azienda", ha commentato il direttore sanitario dell'Ausl Mattia Altini.