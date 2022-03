Basket Promozione, Libertas Green Forlì aggancia la vetta

Sport

Rimini

| 15:30 - 29 Marzo 2022



I risultati e la classifica del campionato di Promozione girone F



TIGERS BASKET 2014 – BELLARIA BASKET 49 – 32

(10-12; 25-21; 39-27)

Tigers Forlì: Gnini 11, De Lorenzi 4, Valgimigli 3, Montaguti, Poggi 6, Plachesi 9, Cavina 2,

Valpiani 5, Paganelli 2, Lolli, Rinaldini, Petrini 7. All. Solfrizzi.

Bellaria: Polanco Ferreras, Zonzini, Ricciotti L. 2, Maggioli 9, Paganelli 3, Donati 8, Souihi 5,

Ceccarelli, Bussi 3, Vernocchi 2, Aneti. All. Ricciotti D.

LIBERTAS GREEN BK FORLI’ – BLACK SPORTING CLUB 81 – 45

(19-8; 43-18; 61-35)

Libertas Green Forlì: Ruffilli 3, Rossi 10, Pezzi 22, Naldi 3, Liverani 7, Galeotti, Evangelisti 14,

Brunetti N. 14, Brunetti J. 8. All. Minghetti.

Coriano: Bologna 4, Chistè M. 10, Bigini A.12, Zavatta 5, Casadei 10, Casadei Massari 1,

Salvadori 3, Buscherini, Vettori, Ortenzi, Pacucci, Carli. All. Chistè C.

SAN PATRIGNANO – BASKET 2000 62 – 73

(15-20; 27-44; 45-60)

San Patrignano: Angeli 18, Bindi 17, Trombin 12, Palazzi 11, Cupaiuolo 2, Magni 2, Cardarelli,

Carella, Carta, Pintus. All. Gregori.

San Marino: Ugolini G. 20, Riccardi 13, Borello 8, Guida 7, Ugolini N. 7, Fiorani 6, Lettoli 5,

Battazza 3, Bombini 2, Liberti 2, Stefanelli. All. Guida.

ARTUSIANA BK – EAGLES 73 – 40

(17-12; 33-25; 51-30)

Forlimpopoli: Gasperini G. 14, Spisni 11, Picone 8, Servadei 8, Panzavolta 7, Godoli 7,

Zammarchi 4, Maltoni 4, Pinza 3, Perugini 3, Adamo 2, Quercioli 2. All. Grilli.

Morciano: Di Sciullo 10, D’Aurizio 8, Tagliaferri 7, Maioli 6, Bacchini 5, Cupparoni 2, Villa 2,

Galvani, Guastafierro. All. Chiadini.

BASKET PROJECT – SANTARCANGIOLESE BASKET 89 – 52

(21-19: 48-26; 65-36)

Faenza: Santini 3, Castellari 5, Troni 32, Santo 14, Boero 11, Dal Monte 5, Melandri 2,

Tverdolheb 12, Capucci 3, Bulzacca 2. All. Vespignani.

Santarcangelo: Sirri 2 Adduocchio 3, Caverzan 28, Rusin 3, Fabbri 6, Azarenko 1, Brolli, Rossi

9. All. Bezzi.

SPORTING CLUB CATTOLICA – AICS JUNIOR BK FORLI’ 30-03-2022 – 21:30

ANTICIPO

EAGLES – ARTUSIANA 48 – 39

(7-19; 22-26; 33-33)

Morciano: Villa 2, Di Sciullo 8, Bacchini 7, Guastafierro 3, D’Aurizio 4, Galvani 2, Maioli 17,

Tagliaferri 4, Cupparoni 1, Arbin ne. All. Chiadini.

Forlimpopoli: Panzavolta 6, Gasperini G. 12, Perugini 2, Maltoni 6, Vitali 3, Picone 2, Visani,

Gasperini A., Godoli, Quercioli 2, Adamo 2, Pinza 4. All. Grilli.

CLASSIFICA

Artusiana Forlimpopoli, Lib. Green FO 30; BSC Coriano 26; Eagles Morciano 24; Faenza Basket

Project* 22; Basket 2000 San Marino 18; S.C. Cattolica* 16; San Patrignano 12; Santarcangiolese 10; Aics Junior FO*, Tigers 2014 FO 8; Bellaria 0.