Rimini, dalla primavera si torna all'inverno: cinque giorni tra pioggia, neve e variabilità

Rimini

| 14:43 - 29 Marzo 2022

Meteo "pazzarello", come è d'altra parte nella normalità della primavera: nell'entroterra riminese, dal contesto mite di oggi (martedì 29 marzo), arriveremo a una domenica (3 aprile) dai connotati invernali. Nulla di eccezionale, se non per la fine di un lungo periodo caratterizzato dall'assenza di piogge, che terminerà domani (mercoledì 30 marzo).



Oggi intanto si registra una differenza di temperature tra l'entoterra (massime sui 17-18 gradi), su cui soffiano venti di libeccio, e la costa (14 gradi), che è interessata da venti più freddi da est. Nelle prossime 24 ore tornerà la pioggia, partendo da piovaschi mattutini e pomeridiani. Tra le ore serali e notturne piogge a carattere di rovescio, con precipitazioni continuative e piuttosto consistenti. L'instabilità proseguirà anche nella giornata di giovedì (31 marzo) con piovaschi che sulla bassa Romagna potranno insistere fino alla serata. Contesto variabile per la prima giornata di aprile (Venerdì 1), mentre dal giorno successivo aria fredda artica interesserà il Nord e Centro Italia, con precipitazioni diffuse e neve fino a 500 metri. Venti freddi da nord-est porteranno un netto calo delle temperature che si porteranno decisamente sotto le medie stagionali.



