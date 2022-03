S.Giovanni in Marignano, obiettivo spostamenti green: riparte il Piedibus

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:31 - 29 Marzo 2022

Il Piedibus di San Giovanni in Marignano.

Grandissimo entusiasmo per la partenza di ieri (28 marzo) del progetto "Siamo Nati per camminare".

Gli alunni della Scuola Primaria, Istituto Comprensivo statale di San Giovanni in Marignano si sfideranno, per due settimane, a "colpi di camminate".



Infatti, fino all'8 Aprile, verranno censiti gli spostamenti sostenibili degli studenti che preferiranno all'auto una camminata, la bicicletta o altri mezzi green.

Per sostenere l'attivazione di questa proposta, in collaborazione con Scuolinfesta aps è ripartito il Piedibus, che da tre itinerari predefiniti raccoglie e accompagna gli studenti a piedi nello spostamento verso la scuola.

Molto positivo il riscontro, oltre 50 bambini partecipanti, e anche la presenza degli adulti accompagnatori: un numero in costante crescita come l'entusiasmo di queste prime due giornate. Oltre al Piedibus, infatti, tantissimi sono stati anche i gruppi autonomi attivati.



Questa mattina il Sindaco Daniele Morelli e la vicesindaco Michela Bertuccioli hanno salutato i partecipanti: "Siamo stati sorpresi e coinvolti dal grande entusiasmo per la ripartenza di questo progetto. Vista questa grande attenzione ci aspettiamo numeri davvero importanti per questa nuova edizione di "Siamo Nati per Camminare". Grazie all'Istituto comprensivo e a Scuolinfesta per l'impegno a rendere questa edizione ancora più preziosa. Le famiglie con la loro adesione stanno dimostrando di credere ed investire sulla strada giusta per le nuove generazioni e il bene del territorio".



E' ancora possibile aderire al progetto Piedibus scrivendo alla mail: scuolinfesta@gmail.com