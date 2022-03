Uccide oca a bastonate, un riccionese denunciato

Attualità

Riccione

| 14:23 - 29 Marzo 2022

L'oca, dopo i maltrattamenti, è morta.

C'è un riccionese denunciato, per l'ipotesi di reato di uccisione di animali, in relazione all'uccisione di un'oca, fatti avvenuti il 10 marzo scorso: l'animale era stato aggredito e colpito in zona Marano - viveva nel parco con un altro volatile e si era abituata alla presenza degli uomini - sotto gli occhi di alcuni testimoni. In particolare, secondo quanto riferito dagli stessi, il responsabile ha richiamato a sé l'oca che, una volta avvicinatasi, sarebbe stata colpita ripetutamente e con ferocia al collo attraverso uno strumento metallico. Il personale del Cras aveva soccorso l'animale agonizzante, poi deceduto dopo pochi giorni. Uno dei testimoni ha presentato denuncia e la polizia municipale si è attivata alla ricerca del colpevole.