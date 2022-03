Fiere, a Rimini arriva 'Fieravicola': ci saranno tutte le aziende leader del settore

Attualità

Rimini

| 14:08 - 29 Marzo 2022

Lara Sanfrancesco, Direttore di Unaitalia.

Per la prima volta tutta la filiera avicola - produttori, aziende di tecnologia innovativa e associazioni di rappresentanza e scientifiche - sarà protagonista alla prima edizione di Fieravicola Poultry Forum&B2B dal 4 al 6 maggio alla fiera di Rimini. Andamento dei consumi e aumento dei costi delle materie prime, rapporto con la distribuzione, mercato interno e internazionale, esperti dal mondo su ricerca e innovazione tecnologica per rispondere alle richieste di sostenibilità, strategie future e dialogo con le Istituzioni: sono gli argomenti che verranno analizzati in specifici focus previsti nel programma della tre giorni. I 'top player' della produzione - Gruppo Veronesi-Aia, Amadori, Fileni, Martini, Guidi, Eurovo - hanno aderito come partner alla manifestazione, nata dalla collaborazione con Assoavi e Unaitalia. che intende proporsi come un momento di incontro e di approfondimento sulle maggiori problematiche della filiera per individuare strategie condivise.



L'evento è in programma in contemporanea a Macfrut a Rimini ed è promosso da Fieravicola, che dal 1963 ha realizzato l'evento a Forlì, in collaborazione con Assoavi, Unaitalia e le associazioni scientifiche di settore che animeranno l'approfondimento scientifico: WPSA (World's Poultry Science Association), SIPA (Società italiana di Patologia Aviaria) e ASIC (Associazione Scientifica Italiana di Coniglicoltura).