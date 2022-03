Covid: sottosegretario Costa, "fine stato emergenza non significa fine pandemia"

Attualità

Rimini

| 13:59 - 29 Marzo 2022

Foto di repertorio.

"Credo che dobbiamo cogliere il presente e il presente ci dice che siamo in una situazione positiva. Dobbiamo certamente farci trovare pronti qualora ce ne fosse la necessità. E' chiaro che la fine dello stato di emergenza non significa fine della pandemia". Lo ha dichiarato il sottosegretario della Salute, Andrea Costa, intervenendo ai Campionati della Cucina Italiana organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi presso la Fiera di Rimini, in collaborazione con IEG - Italian Exhibition Group, all'interno della settima edizione di Beer&Food Attraction. "Sono stati 2 anni complicati, difficili, e certamente il vostro settore è uno tra quelli che ha sofferto di più - ha aggiunto Costa rivolgendosi al presidente Federcuochi, Rocco Pozzulo - ma se oggi siamo di fronte ad una fase nuova il grazie più grande dobbiamo dirlo a tutti gli italiani che hanno rispettato regole e restrizioni e soprattutto hanno aderito in maniera importante alla campagna di vaccinazione".