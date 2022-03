Rimini, via Vespucci chiusa per cantiere: ecco i percorsi alternativi

Attualità

| 13:34 - 29 Marzo 2022

Da ieri sera (lunedì 28 marzo) a Rimini è stata disposta chiusura di Via Vespucci per consentire la posa della tubazione principale e la riqualificazione della rete acquedottistica. Il cantiere sarà aperto fino a domenica 3 aprile compresa. La relativa chiusura alla viabilità stradale riguarda il tratto di via Vespucci che va da via Il Bidone, fino ad una parte di Piazza Marvelli.



I percorsi alternativi segnalati in loco, come previsto dall’ordinanza prevedono - per i veicoli che percorrono la via Vespucci da nord in direzione sud - la svolta a desta in viale Misurata, che viene percorsa in direzione monte fino all’altezza dell’incrocio con viale Tobruk, da qui la svolta a sinistra e la successiva immissione in via Tripoli. Per i veicoli che percorrono via Vespucci con direzione contraria (da sud a nord) all’altezza di Piazzale Marvelli è prevista una svolta a sinistra in via Tripoli, imboccata in direzione monte fino alla svolta a destra in viale Cirene, che viene percorso verso nord. Da lì la svolta di nuovo a destra in viale Derna che riporta su via Vespucci in direzione marina centro.



L’area è costantemente presidiata dalla Polizia Locale con 2 pattuglie per turno, che garantiscono la viabilità e il divieto delle soste nelle vie alternative, soprattutto nelle ore di punta, nonché la presenza negli incroci più importanti che sono quelli lungo la Via Vespucci e via Tripoli.



Il tratto di via Vespucci fino alla via Il Bidone (da dove inizia il cantiere) è percorribile solo per raggiungere gli alberghi e il supermercato, tutti gli esercenti dell’area interessata sono stati informati dei lavori. Anche la linea del bus segue un percorso alternativo.



L’interruzione della circolazione, che permetterà ad Hera Spa di realizzare i primi collegamenti alla rete esistente, propedeutici alla successiva messa in esercizio delle nuove condotte posate sul lungomare, è prevista fino a domenica 3 aprile, salvo che le condizioni meteo non dovessero causare ritardi dei lavori. Nella giornata di domani (mercoledì 30 marzo) è previsto un tavolo tecnico di aggiornamento con tutti i referenti, per fare il punto sull’avanzamento del lavoro.