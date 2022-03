Cantiere viale XIX Ottobre a Riccione, dal 30 marzo cambia la viabilità

Attualità

Riccione

| 13:21 - 29 Marzo 2022

Foto di repertorio.



Per consentire i lavori di rifacimento dell'acquedotto, con la posa di nuove tubature e la realizzazione della rotatoria tra viale Limentani e viale San Martino, in relazione al cantiere aperto in viale XIX Ottobre, da mercoledì 30 Marzo a Riccione verranno effettuate delle modifiche alla viabilità. Sarà interdetto alla circolazione il tratto di via Limentani, compreso tra viale Da Verrazzano e viale San Martino, mentre in viale Righi, attualmente a senso unico, verrà invertita la direzione di marcia. Modifiche alla viabilità necessarie per la prosecuzione dei lavori, che come noto, consistono nel prolungamento di viale XIX Ottobre e nella creazione di un collegamento diretto tra la stazione e la zona sud, la Statale 16 e il mare lungo viale San Martino. Previste anche nuove piste ciclabili e una seconda rotonda, motivo delle modifiche alla viabilità appunto dal 30 marzo, uguale seppur di dimensioni ridotte a quella collocata tre le vie Da Verrazzano e Limentani.