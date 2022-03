San Giovanni, percettori del reddito di cittadinanza impiegati nelle scuole e nella pulizia cittadina

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:15 - 29 Marzo 2022

La pettorina indossata dai percettori del reddito di cittadinanza per i lavori di pubblica utilità.

A San Giovanni in Marignano sono più di 50 i percettori del reddito di cittadinanza, che saranno coinvolti in due progetti di pubblica utilità approvati dalla giunta comunale. Il primo, "San Giovanni ci sta a cuore", prevede interventi di pulizia presso il borgo, i parchi, gli spazi e gli edifici pubblici. Il secondo, "La scuola che accoglie", ha come obiettivo la sicurezza dell'ingresso e dell'uscita da scuola degli alunni. Nella fattispecie vigilare sugli alunni nel servizio di pre e post scuola, ma anche all'interno degli scuolabus, verificare il rispetto della normativa anti Covid, collaborare nella pulizia e sanificazione degli ambienti. L’impegno settimanale richiesto a ciascun partecipante è pari a 8 ore. L'amministrazione comunale evidenzia che gli interventi "da un lato sono finalizzati alla promozione dell'inclusione sociale, contrastando lo stato di emarginazione e prostrazione causato dall'indigenza", dall'altro invece viene reso dai beneficiari "un servizio utile alla collettività".