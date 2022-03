Bancarotta fraudolenta, imprenditore ucraino non si presenta al processo: "C'è la guerra" 

Cronaca

Rimini

| 12:42 - 29 Marzo 2022

Il tribunale di Rimini.



A processo per bancarotta fraudolenta distrattiva, V.S., imprenditore ucraino, era atteso oggi (martedì 29 marzo) in Tribunale a Rimini. Il conflitto scoppiato nella sua terra d'origine gli ha impedito di presentarsi in aula: il processo è stato rinviato così al 27 settembre 2022.



L'uomo deve rispondere, in concorso con altri soci già giudicati separatamente, del crac della Valconca Costruzioni 2008 s.r.l., dichiarata fallita l'11 agosto del 2014. L'ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, per 450.000 euro, è relativa a un mutuo fondiario ottenuto dalla Valconca Costruzioni 2008 per la realizzazione di un progetto immobiliare a Morciano: secondo l'accusa fu utilizzato invece per un'operazione di trasferimento di quote sociali da parte dei nuovi soci entranti, tra cui l'imputato.



Nell'udienza odierna dovevano essere sentiti il curatore fallimentare Francesco Farneti, l'imprenditore ucraino e il consulente della difesa Riccardo Casadei. Ma l'imputato, tramite sms, ha informato il proprio legale, l'avvocato Alessandro Catrani, di essere impossibilitato a presentarsi in tribunale, trovandosi attualmente a Odessa, sotto l'assedio russo. Il collegio giudicante ha rinviato tutto al 27 settembre. “Innanzi alla tragedia della guerra non poteva davvero essere altrimenti. E speriamo tutti che questo folle conflitto termine il più presto possibile”, commenta l'avvocato Alessandro Catrani.