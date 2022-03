Forlì Calcio, è morto il direttore sportivo Carlo Di Fabio

Sport

Forlì

29 Marzo 2022

Carlo Di Fabio (da pag. FB del Forlì FC).

Forlì Calcio in lutto. E' morto improvvisamente nella notte in seguito ad un malore il direttore sportivo del club biancorosso Carlo Di Fabio. Aveva 67. Era un personaggio molto conosciuto nella Romagna del calcio: oltre che nel Forlì aveva lavorato in passato nel Bellaria, nel Cattolica, nel Cesenatico al fianco del vulcanico patron Bagnolini ed era stato a capo del settore giovanile del Cesena. Il Forlì FC si stringe attorno alla famiglia Di Fabio. "Sarà ricordato da tutti come un uomo positivo, concreto, un professionista e una persona meravigliosa!. Ciao Karlone" il post della società biancorossa sul suo profilo Facebook.. Il Forlì ha chiesto il rinvio della gara in programma mercoledì sul campo della Tritium. Alla famiglia le condoglianze della redazione di Altarimini.it.